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  3. İngiliz düşünce kuruluşu RUSI'den çarpıcı rapor: Rus ordusu, İngiliz ordusunu dağıtır

İngiliz düşünce kuruluşu RUSI'den çarpıcı rapor: Rus ordusu, İngiliz ordusunu dağıtır

İngiliz düşünce kuruluşu RUSI'den çarpıcı rapor: Rus ordusu, İngiliz ordusunu dağıtır

İngiliz düşünce kuruluşu Royal United Services Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (RUSI), Avrupa'da yaşanacak olası bir savaşta İngiliz savunma kuvvetlerinin Rusya'ya nasıl yenileceğini anlatan 'Ateş Gücünün Geleceği adlı çarpıcı bir rapor yayımladı.

İngiliz düşünce kuruluşu Royal United Services Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (RUSI), Avrupa'da yaşanacak olası bir savaşta NATO'nun reflekslerini ve İngiltere'nin akıbetinin ne olacağına dair bir rapor yayımladı.

Rapora göre Doğu Avrupa’daki bir savaşta, İngiliz savunma güçleri Rus ordusu tarafından dağıtılacak, Rus ateş gücü kapsamlı bir şekilde İngiltere'nin kara kuvvetlerini vuracak.

Raporda, İngiltere'nin 2015 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Rusya’nın NATO’ya yönelik saldırgan eylemler gerçekleştirme riskinin olduğu ve İngiltere’nin güvenilir bir caydırıcılık duruşunu sürdürmesi gerektiğini açıkça belirtildiği hatırlatıldı.

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