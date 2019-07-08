İngiliz büyükelçi: Trump utanç içinde gidecek
İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Darroch, ABD Başkanı Trump’ın 'beceriksiz' olduğu ve görevini 'utanç' içinde sonlandırma riski bulunduğu şeklinde rapor yazdı.
İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch’ın (65) diplomatik yazışmaları olduğunu öne sürdüğü metinler yayımladı. Habere göre, yazışmaların birinde, “Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz” ifadeleri yer aldı. Trump yönetimindeki Beyaz Saray’ın “yetkin” olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin “utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceğini” yazdı ve Trump yönetiminin skandallar nedeniyle çökebileceğini vurguladı.
HÜKÜMET KORUDU
Sızıntıya ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan “İngiliz halkı, büyükelçilerimizden dürüst ve yalın değerlendirmeler bekler” denildi.