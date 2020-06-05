İngiliz bilim adamı David Hambling, Forbes'a yazdı! 'Türkiye İHA'da ABD'ye en dişli rakip oldu'

İngiliz bilim adamı David Hambling Hambling, Türkiye ile ilgili bir noktaya da değindi. İşte o makaledeki dikkat çeken Türkiye örneği: “ABD drone sürü teknoloji tek oyuncu değil, hatta lider bile olmayabilir. Türkiye hali hazırda Suriye sınırına Kargu tak tik kamikaze uçaklarını yerleştirdi. Şu anda bunlar uzaktan kumanda ediliyor. Yetkililer, Kargu’nun otonom sürü yeteneğine sahip olduğunu iddia ediyorlar. Çin ve Rusya da çok geride değil.” Uzman Hambling, Türkiye’de üretilen SİHA’lardan da (Silahlı İnsansız Hava Aracı) övgüyle söz etti.



Hambling’in yazısı pek çok havacılık sitesinde yayımlandı.