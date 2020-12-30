İngiliz basınından bomba iddia! ‘Rusya virüsleri silaha çevirecek'

İngiliz The Mirror gazetesi Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ölümcül virüsleri silah olarak kullanmayı amaçlayan bir programı hayata geçirdiğini öne sürdü. Kâr amacı gütmeyen OpenFacto örgütünden müfettişler, ‘nadir ve ölümcül’ patojenleri inceleyen 48. Merkez Araştırma Enstitüsü adlı gizli bir birimi olduğunu keşfettiklerini açıkladı. Buna göre Toledo isimli program dahilinde hastalıkların nasıl silah olarak kullanabileceği araştırılıyor. Burada incelenen virüsler ise en ölümcül Ebola ve Marburg virüsleri.