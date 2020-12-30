30 Aralık 2020 Çarşamba 01:29 | Son Güncelleme:
İngiliz basınından bomba iddia! ‘Rusya virüsleri silaha çevirecek'
Kâr amacı gütmeyen OpenFacto örgütü, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı özel bir birimin en ölümcül virüsleri biyolojik silaha dönüştürmek üzere incelediğini öne sürdü.
İngiliz The Mirror gazetesi Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ölümcül virüsleri silah olarak kullanmayı amaçlayan bir programı hayata geçirdiğini öne sürdü. Kâr amacı gütmeyen OpenFacto örgütünden müfettişler, ‘nadir ve ölümcül’ patojenleri inceleyen 48. Merkez Araştırma Enstitüsü adlı gizli bir birimi olduğunu keşfettiklerini açıkladı. Buna göre Toledo isimli program dahilinde hastalıkların nasıl silah olarak kullanabileceği araştırılıyor. Burada incelenen virüsler ise en ölümcül Ebola ve Marburg virüsleri.