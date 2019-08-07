İngiliz astrofizikçi Yunan adasında kayıp

Kıbrıs Rum asıllı İngiliz vatandaşı 34 yaşındaki Astrofizikçi Natalie Christopher, sevgilisiyle gittiği Yunanistan’ın Ikaria Adası’nda kayboldu. Erkek arkadaşının polise verdiği bilgiye göre Christopher, dün sabah koşusu için otelden çıktı ve bir daha geri dönüş yapmadı. Kayıp haberi üzerine Yunanistan güvenlik güçleri de bölgedeki dağlık alanlarda ve deniz çevresinde arama başlattı.

Havadan ve karadan devam eden aramalara polisin yanı sıra askeri birlikler de katıldı. Kıbrıs Rum tarafından da ekipler bölgeye gitti. Yunan ve Rum medyası, Christopher’in bulunması için vatandaşlara destek çağrısında bulundu. Amatör bir sporcu da olan Christopher’in, tatilinin son gününde kaybolduğu bildirildi.

Yardım talep edildi

Komşu adalardan ve Attika’dan ek yardım talebinde bulunulduğu ve kayıp kadının fotoğraflarının da dağıtıldığı öğrenildi. Avrupa Üniversitesi Kıbrıs’ta Astrofizik ve Yüksek Performanslı Bilgi İşlem grubunda araştırma yapan profesyonel bir Astrofizikçi olan Christopher, kısa bir süre önce, Akdeniz Cinsiyet Araştırmaları Enstitüsü’nde, Uluslararası Bilim İletişim Yarışması FameLab’da Kıbrıs’ı temsil etti.