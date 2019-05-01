İmparator tahtı bıraktı

Kökleri 5. yüzyıla dayanan en eski monarşi Japonya’da 85 yaşındaki İmparator Akihito, 30 yıldır oturduğu Krizantem Tahtı 200 yıldır kendi isteğiyle bırakan ilk imparator oldu. İmparatorluk Sarayı’nda aile üyeleri ve hükümet yetkilileri önünde düzenlenen törende tahtın önünde duran Akihito şunları söyledi: “Bugün imparator olarak görevlerimi tamamlıyorum. 30 yıl önce tahta çıktığımdan beri imparator olarak görevlerimi halkıma derin bir güven ve saygı hissiyle yerine getirdim, beni kabul eden ve destekleyen halka en içtenlikle teşekkür ediyorum.” Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen İmparatorluk Sarayı çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Krizantem Taht’tan inme düşüncesini ilk kez 2016’da telaffuz ederken ilerleyen yaşı ve sağlığının kötüleşmesini gerekçe gösteren Akihito, prostat kanseri tedavisi görmüş ve kalp ameliyatı geçirmişti.

HALKTAN BİRİYLE EVLENDİ

Monarşiyi halka yakınlaştırmakla uğraşan Akihito, halktan biriyle evlenen ilk Japon İmparatoru oldu.

DUYGUSAL BİR VEDA KONUŞMASI

İmparatoriçe Michiko ile birlikte İmparatorluk Sarayı’nda veda konuşmasını yapan İmparator, halka kendisini benimsediği ve desteklediği için teşekkür etti.

Halk yeni dönem için güvercinler uçurdu.

REIWA (UYUM) DEVRİ BUGÜN BAŞLIYOR

Tahta, bugünden itibaren Akihito’nun büyük oğlu 59 yaşındaki Veliaht Prens Naruhito çıkacak. Saray’ın kendi kronolojisine göre 126. İmparator olacak Naruhito’nun döneminin ismi, ‘güzel uyum’ anlamına gelen Reiwa olacak