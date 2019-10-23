'İmparator çok yaşa'

Japonya İmparatoru Naruhito, Krizantem Tahtı’na (Takamikura-Kasımpatı) resmen oturdu. Başkent Tokyo’daki imparatorluk sarayında düzenlenen törene, 190 ülkeden devlet başkanı ve yüksek rütbeli yetkililer katıldı. Asırlardır devam eden geleneksel törende tahta çıkışını resmen ilan eden 59 yaşındaki yeni imparator, devletin sembolü olarak görevinin gereklerini yerine getirme ve anayasaya riayet etme sözü verdi. Japon İmparatoriçesi Masako da resmen Miçoodai tahtına çıktı. Ülkenin 126. imparatoru iki bin davetlinin huzurunda yaptığı konuşmada, “Japonya’nın daha da gelişeceğini, halkının bilgeliği ve bitmek bilmeyen çabaları sayesinde insanlığın refahına ve iyiliğine, uluslararası toplumun dostluğuna ve barışına katkı sunacağını yürekten umuyorum” dedi.

Başbakan Şinzo Abe de geleneksel olarak tahta çıkan yeni imparatora tebriklerini uzun bir tiradla sundu.

TURİZM BAKANI KATILDI

Başbakan Abe Şinzo da Naruhito’ya tahta çıkışında tebriklerini sundu. Tahta çıkma törenine Türkiye’den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. 85 yaşındakli Japon Kralı Akihito 30 yıl süren yönetiminin ardından 30 Nisan’da yerini oğlu Naruhito’ya bırakarak, Japonya tarihinde son 200 yılda görevi başındayken tahttan feragat eden ilk imparator olmuştu. Naruhito’nun dönemi için seçilen isimse “düzenin uyumu” anlamında “Reiwa” olmuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz de törene katılanlar arasındaydı.

550 BİNDEN FAZLA MAHKUMA AF

Japon hükümeti, Naruhito’nun Takamikura’ya oturmasıyla ülke genelinde 550 bin hükümlü için af çıkarıldığını açıkladı. Af, trafik ihlalleri ve seçim hilelerini kapsıyor. Babası Akihito’nun 1989’daki taht merasimlerinde ise 2,5 milyon hükümlü için af çıkarılmıştı.