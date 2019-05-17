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  3. IMF'den Mısır'a 2 milyar dolar kredinin son dilim ödemesini onayladı

IMF'den Mısır'a 2 milyar dolar kredinin son dilim ödemesini onayladı

IMF'den Mısır'a 2 milyar dolar kredinin son dilim ödemesini onayladı

Uluslararası Para Fonu Mısır'a vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin son diliminin ödenmesini onayladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Mısır'a vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin son dilimi olan 2 milyar doların ödenmesini onayladı. Yazılı bir açıklama yapan Mısır Maliye Bakanı Muhammed Maıyt, IMF yetkilileriyle kredinin son diliminin Mısır’a verilmesi konusunda anlaştıklarını, 2 milyar doların önümüzdeki Temmuz ayında serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi. İMF’den bir heyet geçen 5 Mayıs’ta Mısır’a gelmiş ve 16 Mayıs’a kadar Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunmuştu.

IMF tarafından yapılan açıklamada, Mısır hükümetinin ekonomik reformları başarıyla hayata geçirildiği ve özellikle de akaryakıta uygulanan sübvansiyonların kaldırılması konusunda önemli adımlar attığını duyurdu. Mısır yönetimi Haziran 2018’de akaryakıt fiyatlarına yüzde 17,5 ila 66,6 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. Mısır hükümeti, cüneyhte serbest kura geçilmesini de kapsayan ekonomik reformlar yapılmasına karşılık 12 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda 2016 yılında IMF ile anlaşmaya varmıştı.

(AA)

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