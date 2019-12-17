İllegal uçan drone içinde ünlülerin olduğu jeti düşürüyordu

İngiltere'den havalanan NetJets'e ait Bombardier jetinde çok ünlü bir çiftin olduğu öne sürülüyor.

26 Ağustos'ta meydana geldiği belirtilen olayda Luton Havaalanı üzerinden 200 mil hızla geçmekte olan jetin son anda drone'a çarpmaktan kurtulduğu belirtiliyor.

Özellikle havaalanları gibi kritik noktaların etrafında izinsiz drone uçurmak kesinlikle yasak. Ancak özel izin ile uçurulabiliyor.

Uçuş güvenliğini tehlikeye sokan durumları araştıran UK Airprox Kurulu, bu olayı en tehlikeli olarak belirtilen "A kategorisi"nde değerlendirdi.

Raporda drone'un kokpitin ön camına çarpması durumunda mürettabatı ciddi biçimde yaralayabileceği ve potansiyel yıkıcı sonuçlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

JETİN YOLCULAR KİMLERDİ?

Jetteki yolcuların isimleri açıklanmadı. Ancak NetJets firmasının ünlüler ve İngiltere kraliyet ailesi tarafından sıkça kullanıldığı biliniyor.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın sık sık NetJets'le uçtuğu yönünde raporlar var. Çitf bu nedenle son zamanlarda eleştiriliyor. Prens Harry ise ailesinin güvenliği için özel jetleri tercih ettiğini açıklamıştı.