İlk oyuncular Jurassic Park'a geri dönüyor 

Ünlü oyuncular Laura Dern, Jeff Goldblum ve Sam Neill, yayımlandığı dönemde 915 milyon dolarlık rekor hasılata imza atan Dinozor filminin üçüncü devam halkasında rol alacak. Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard’ın da yeniden kadroya dahil olacağı üçüncü filmin yöntemen koltuğuna, Jurassic World ile Jurassic Park kısa filmi Battle at Big Rock’ı yöneten Colin Trevorrow oturacak.