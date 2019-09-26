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  3. İlk oyuncular Jurassic Park'a geri dönüyor 

İlk oyuncular Jurassic Park'a geri dönüyor 

İlk oyuncular Jurassic Park'a geri dönüyor 

1993 yapımı Steven Spielberg filmi Jurassic Park’ın üç başrol oyuncusu Jurassic World 3 için yeniden bir araya geliyor.

Ünlü oyuncular Laura Dern, Jeff Goldblum ve Sam Neill, yayımlandığı dönemde 915 milyon dolarlık rekor hasılata imza atan Dinozor filminin üçüncü devam halkasında rol alacak. Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard’ın da yeniden kadroya dahil olacağı üçüncü filmin yöntemen koltuğuna, Jurassic World  ile Jurassic Park kısa filmi Battle at Big Rock’ı yöneten Colin Trevorrow oturacak.

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