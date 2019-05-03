İlk kez plastik şişen yerini su kapsülleri aldı

Her yıl on binlerce koşucunun katıldığı Londra Maratonu'nda bu yıl bir ilk yaşandı. Geçen yılki maratonda oluşan devasa plastik şişe kirliliğini engellemek isteyen organizatörler, bu yılki maratonda tamamı yenilebilir su küreleri kullandı. Sporculara, koşu esnasında plastik şişe suyu yerine deniz yosunu özlerinden yapılmış yenilebilir su kapsülleri verildi.

Dünyada da ses getiren bu uygulama sayesinde hem plastik kirliliği bir ölçüde engellendi hem de gelecekle ilgili umut verici sonuçlar elde edildi. 2018'de gerçekleşen Londra Maratonu'nda 450 ila bin yıl arasında yok olan 920 bin plastik şişe kullanılması organizatörleri yeni bir alternatif arayışına yönlendirdi. Katılımcılara, su ihtiyaçlarını karşılamak için Londra merkezli bir girişim olan Skipping Rocks Lab tarafından üretilen 'Ooho' adlı su küreleri verildi.

Bir ilkin denendiği maratonda böylece kullanılan plastik şişe sayısı 704 bine düştü. 40 binden fazla katılımcının dikkatini çeken küre sular, gelecek yıllarda bu suların kullanılması için ümit verici bir adım oldu. Plastik şişe sulara alternatif olarak üretilen Ooho küreleri, tamamen çevre dostu bir şekilde tasarlandı. Su yosunu kullanılarak üretilen kapsüller, şeffaf ve tatsız olarak geliştirildi. Ağızda hemen eriyen bu kapsüller tek seferde yutulabiliyor. Eğer tüketilmezlerse kokusuz alglerden oluşan kapsül zarı 4 ila 6 hafta içinde kendiliğinden yok oluyor.

(Sabah)