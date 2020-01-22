Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,938
  • 6,5819
  • 295.258
  • 123556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İlk görüşte sadece taş sandılar! Mağaradan tarih fışkırdı

İlk görüşte sadece taş sandılar! Mağaradan tarih fışkırdı

İlk görüşte sadece taş sandılar! Mağaradan tarih fışkırdı

Malezya'nın kuzeyindeki Kedah eyaletinde 17 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen taştan yapılmış eşyalar bulundu.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Baling kentindeki Kelambu, Tembus ve Akar mağaralarında geçen yıldan bu yana yapılan arkeolojik kazılarda tarih öncesi döneme ait el eşyalarına rastlandı.

Bulunan eşyalar incelenmek üzere Malay Dünyası ve Medeniyeti Enstitüsü, Malezya Ulusal Üniversitesi ve Malaya Üniversitesi'nin jeoloji birimine gönderildi.

İlk belirlemelerde eşyaların 17 bin yıl öncesine, yontma taş devrine ait olabileceği bildirildi.

Bölgede kazıların devam edeceğini belirten yetkililer, şubat ayı içinde yeni eşyaların bulunabileceğini vurguladı.

(AA)


Serdar Chloe'yi unutamıyor
Defne Samyeli'den şaşırtan evlilik açıklaması!
Adanalı dizisinin Pınar'ı estetikle bambaşka biri oldu!
Şeyma Subaşı takipçilerine isyan etti!
Ünlü sunucu sosyal medyanın diline düştü!
<p>Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan, 20 bin nüfuslu Dereli ilçesinde 5 yıl önce keşfedi

5 Yıl Önce Keşfedilen Mavi Göl, 1 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Bitlis'te güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor

ABD'ye gitmek için yola çıkan binlerce göçmen Meksika sınırında