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  3. İlk bulgular şüpheleri haklı çıkardı... Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlendiği tespit edildi
24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:25 | Son Güncelleme:

İlk bulgular şüpheleri haklı çıkardı... Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlendiği tespit edildi

İlk bulgular şüpheleri haklı çıkardı... Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlendiği tespit edildi
AA

"Toksik zehirlenme" şüphesiyle Almanya'da hastaneye kaldırılan Rus muhalif aktivist Navalnıy'ın ilk bulgulara göre zehirlendiği tespit edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesinde tedavi altına alınan Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın ilk bulgulara göre zehirlendiği bildirildi.

AA'nın haberine göre, Charite Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Navalnıy'ın ilk bulgulara göre zehirlendiği ancak tam olarak maddenin ne olduğunun saptanamadığı belirtildi.

Açıklamada, Navalnıy'dan alınan numunelerin incelendiği ve vücudunda "kolinesteraz inhibitörleri" adı verilen aktif maddeler grubundan bir maddeye rastlandığı vurgulandı.

Aleksey Navalnıy'ın durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin şu an bulunmadığı aktarılan açıklamada, Navalnıy'a atropin adlı ilacın verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalığın sonucunda özellikle sinir sisteminde ortaya çıkabilecek sonuçların gözardı edilmemesi gerektiğine de işaret edildi.

NE OLMUŞTU?

20 Ağustos'ta Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

"Toksik zehirlenme" şüphesiyle Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'e getirilmişti.

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