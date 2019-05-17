'İlişkilerin geliştirilmesi için daha fazla içerik oluşturmalıyız'

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone, ülkesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için farklı alanlarda daha fazla içeriğin oluşturulması ve bilgi sahibi olunması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Gradilone, 2 yıldan fazla süredir görev yaptığı Ankara'da, ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerin dünü ve bugününe ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Brezilya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin, Osmanlı döneminde kahve ticaretiyle başladığını hatırlatan Gradilone, halihazırda Brezilya'da Osmanlı Devleti'ne bağlı bütün ülkelerden gelen kişilerin tamamının "Türkler" olarak adlandırıldığını söyledi.

Gradilone, "Brezilya'da benim arkadaşlarım var ve onların lakabı Türk. İsmi Fatih, Lübnan'dan. Diğer arkadaşım Suriye'den ve onun lakabı da Türk." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihinin çok eskiye dayandığına dikkati çeken Gradilone, Brezilya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için farklı alanlarda daha fazla içeriğin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Gradilone, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde kültürün önemine değinerek, şunları söyledi:

"Brezilya'da 2010'da yayınlanan Türk dizisi oldukça popülerdi ve böylelikle Brezilyalılar Türkiye'yi çok yakından tanımış oldu. Şu anda Brezilya'da Türk dizileri oldukça başarılı. Eskiden Brezilya'dan Türkiye'ye dizi ihraç edilirdi. Şimdi ise Türkiye, Brezilya'ya dizi ihraç ediyor. Brezilyalılar Türk dizilerini tercih ediyor çünkü Brezilya'da toplum genel olarak oldukça muhafazakar ve halk Brezilya dizilerinin genç nesil için uygun olmadığı yönünde eleştirilerde bulunuyor. Bu yüzden aileler Türk dizilerini tercih ediyor çünkü hep birlikte Türk dizilerini izleyebiliyorlar."

"Dil ve mesafe sorununun üstesinden gelmeye çalışıyoruz"

Son dönemde Türkiye-Brezilya ilişkilerinin anlatıldığı çok sayıda kitap yazıldığına ve bu kitapların Portekizce, Türkçe ve İngilizceye çevrildiğine işaret eden Gradilone, "İlişkilerin geliştirilmesi için daha fazla içerik oluşturulmamız ve daha fazla bilgi sahibi olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gradilone, ikili ilişkilerin geliştirilmesi noktasında kültürel etkileşimlerin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Brezilya'da yeni hükümet görevine başladı. Ümit ediyoruz ki iki ülke arasındaki siyasi istişareler yeniden başlayacak. Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi de yapılacak etkinliklerle teşvik edilecek." diye konuştu.

Büyükelçi Gradilone, Türkiye'de Portekizcenin öğretilmesi için çaba gösterdiklerini dile getirerek, "Portekizce film gösterimleri düzenliyoruz. Ankara'daki öğrenciler bu film gösterimlerine katılıyor. Böylelikle adım adım dil ve mesafe sorununun üstesinden gelmeye çalışıyoruz." dedi.

Savunma sanayi ve havacılık alanındaki iş birliği

Büyükelçi Gradilone, nisan ayında Rio de Janeiro'da düzenlenen 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı'na Türkiye'den çok sayıda savunma sanayi firmasının katıldığını hatırlatarak, fuarda ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından üretilen T129 Atak helikopterinin de tanıtıldığını söyledi.

Gradilone, ülkesinin savunma ve havacılık alanında önemli işlere imza attığını belirterek, ilerleyen dönemde Türkiye ve Brezilya'nın bu alanda iş birliği yapabileceğinin altını çizdi. Gradilone, "Ümit ediyorum ki her iki ülke de iç meselelerinin üstesinden geldikten sonra geçmişte olduğu gibi savunma sanayisi ve askeri konular başta olmak üzere birçok alandaki ikili ilişkilerini kaldığı yerden devam ettirecek." diye konuştu.

"Türkçe öğreniyorum"

Büyükelçi Gradilone, Yeni Zelanda'da görev yaptığı dönemde ülkesinde çok sayıda yerli yaşaması sebebiyle bu ülkenin resmi dillerinden biri olan Maori dilini öğrendiğini aktararak, şimdi de Türkçe kurslarına başladığını belirtti.

Gradilone, "Türkçe zor bir dil fakat toplumu anlamak için dil önemli bir araç. Bu yüzden Türkçe dersleri alıyorum ve Türkçe öğreniyorum." ifadesini kullandı.

(AA)