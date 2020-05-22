İkinci defa virüs kapanlar bulaştırmıyor

Bu hastaların temas ettiği 790 kişi belirlendi. Bu kişilerin hiçbirinde ‘yeniden enfekte olan’ kişilerle temas etmelerine rağmen virüse rastlanmadı. Hastaların ölü virüs partikülleri döktüğünü belirleyen araştırmacılar, vakalarda virüsü etkisizleştiren antikorlar bulduklarını da açıkladı.