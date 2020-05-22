22 Mayıs 2020 Cuma 06:57 | Son Güncelleme:
İkinci defa virüs kapanlar bulaştırmıyor
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden araştırmacılar, korona testi ikinci defa pozitif çıkan 285 hasta üzerinde çalışma yaptı.
Bu hastaların temas ettiği 790 kişi belirlendi. Bu kişilerin hiçbirinde ‘yeniden enfekte olan’ kişilerle temas etmelerine rağmen virüse rastlanmadı. Hastaların ölü virüs partikülleri döktüğünü belirleyen araştırmacılar, vakalarda virüsü etkisizleştiren antikorlar bulduklarını da açıkladı.