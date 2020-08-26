İkinci dalgada yeni alarm! Bağışıklığınıza güvenmeyin

Biri Hollandalı, biri Belçikalı olmak üzere Avrupa’da iki kişinin koronavirüsü yendikten aylar sonra yeniden hastalığa yakalandığı açıklandı. Virologlar, haberlerin ‘iyi haber olmadığı’nı söyleyerek bu yılın başlarında hastalıkla savaşan binlerce kişinin tekrar Kovid-19’a yakalanabileceğine dikkat çekti. DSÖ danışmanlarından Profesör Marion Koopmans, Hollandalı hastanın zayıflamış bağışıklık sistemine sahip yaşlı biri olduğunu açıkladı. Hastanın cinsiyeti veya tam yaşı açıklanmadı.

ÖLÜ VİRÜSTE TEST POZİTİF



Katholieke Universiteit Leuven’den Prof. Van Ranst, hastanın, ilk bulaştan sonra ürettiği antikorların ikinci bir vakayı önlemek için yeterli olmadığını söyledi. Öte yandan bilim insanları, ölü virüs parçalarının vücutta aylarca kalabileceğini ve kişi artık hasta veya bulaşıcı olmasa da bunun pozitif bir test sonucuna neden olabileceğini söyledi. Uzmanlar, virüsün iki örneğinin farklı olup olmadığını görmek için genetik test gerektiğini belirtti. Avrupalı hastaların her ikisinde de durum netleştirilmedi, ancak Hong Kong’daki hastanın yeniden enfekte olduğu kanıtlandı.

ÖNEMLİ OLAN HASTALIĞIN SIKLIĞI



Rotterdam’daki Erasmus Tıp Merkezi’ni yürüten Prof. Koopmans, yeniden enfeksiyonların beklendiğini belirterek, “Birinin yeniden enfeksiyonla ortaya çıkması beni endişelendirmiyor. Bu durumun ne sıklıkla ortaya çıktığını anlamamız gerekiyor” dedi. Belçikalı kadın hasta hakkında konuşan virolog Prof. Marc Van Ranst, “Bu iyi bir haber değil. Kovid-19’u ilk kez martın ikinci haftasında yakalandı, ardından haziranda ikinci kez enfekte oldu” dedi.