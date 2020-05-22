İkinci dalga an meselesi

Avrupa Salgın Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Dr. Adrea Ammon, yaptığı açıklamada koronanın ikinci dalgasının artık uzak bir teori olmadığını söyledi. Dr. Andrea Ammon, “Bence burada sorulması gereken ikinci dalga ne zaman gelecek ve ne kadar büyük bir etkisi olacak. Virüsün karakteristiğine baktığımızda diğer ülkelerde nasıl yayıldığını incelediğimizde koronanın ocak ve şubat ayından çok daha fazla dolaşımda olduğunu görüyoruz. Ben bir felaket senaryosu yazmak istemiyorum fakat hepimiz gerçekçi olmalıyız” dedi.

BİTTİ DİYE RAHATLAMAYIN



“Şu an tamamen rahatlamanın zamanı değil. İnsanlarda endişe verici bir zayıflık tespit ettik” diyen Dr. Ammon, sözlerine şöyle devam etti: “İnsanlar sokağa çıkmaya başladı. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler açıldı fakat aynı zamanda insanlar istedikleri gibi hareket edemiyor. Günlük hayattaki alışkanlıklar değişti ve enfeksiyon seviyesi de düşük gözükünce insanlar salgının bittiğini düşünüyor. Fakat bitmedi, kesinlikle bitmedi.”

KORONA SONBAHARDA YENİDEN VURACAK



ABD’nin Salgın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin Direktörü Robert Redfield, salgının yeni merkezi haline gelen Brezilya’yı örnek göstererek, “Güney yarımkürede salgının hız kazanması ABD’de de sonbahar ve kış döneminde Kovid-19’un tekrar karşımıza çıkacağını gösteriyor. Mevsimsel gribin de yayıldığı dönemde bunun sonuçları kötü olur” dedi.