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  3. İkinci dalga 2.5 kat güçlü olacak
10 Haziran 2020 Çarşamba 22:54 | Son Güncelleme:

İkinci dalga 2.5 kat güçlü olacak

İkinci dalga 2.5 kat güçlü olacak

İngiltere'de okulların açılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesi durumunda ülkede ikinci virüs dalgasının 2.5 kat daha güçlü olabileceği belirtildi.

İngiltere’de Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Tıp Okulu’nun (LSHTM) yaptığı araştırmada, “Eğer okullar tamamen ya da kademeli olarak açılırsa ve bununla birlikte etkili test sistemi uygulanmazsa ikinci korona dalgası 2.2-2.5 kat daha güçlü olabilir” uyarısında bulunuldu.

‘TEST AND TRACE’ SİSTEMİ

Bilim adamları test yapılmasının önemli olduğunu belirtti. 28 Mayıs’tan bu yana ‘Test and Trace’ adlı sistemin kullanıldığı ülkede sistemin amacının, normalleşme sürecine katkıda bulunmak olduğu ifade edildi. Test sayılarının az olması çok eleştirilmişti.

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