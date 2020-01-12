İki yüzlü 'müttefik'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile İstanbul Maslak Hilton Otel’de basın toplantısı düzenledi. Rusya’yla birlikte yapılan, Libya’da ateşkes çağrısı ve ardından yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Libya’da kaosun sürmesinin sebebi Fransa’dır” dedi.

HAFTER DURMALI

Libya’da ateşkesin sağlanması konusunda iki devlet başkanının güçlü bir çağrıda bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu şunları söyledi: “Biz şu andaki tek meşru yönetim olan Serrac’ı ve Serrac yönetimini bu çağrıya destek vermeleri konusunda ikna edecektik, Rusya tarafı da Halife Hafter’i aynı şekilde bu çağrıya destek verme konusunda ikna edecekti. Biz üzerimize düşeni yaptık, hemen Trablus ile temasa geçtik, Serrac, Dışişleri Bakanı ve oradaki yetkililerle temaslarımızı sürdürdük ve daha o akşam Serrac yönetimi o ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü bir şekilde vurgulayan açıklamalar yaptılar. Ama Hafter’den böyle bir açıklama gelmedi. Onlar da söz verdikleri gibi Hafter’i bu konuda ikna etmeliler. Bölgede bu girişimleri bozmaya çalışan başka ülkeler de var. Bazı komşu ülkeler bozmaya çalışırken, Avrupa’dan da zaten Fransa özellikle kendisinin içinde olmadığı her çabayı baltalamak için adeta çaba sarf ediyor. Bugün Libya’daki durumun sorumlularından birisi kim? Fransa.”

FRANSA BALTALIYOR

Fransa’ya yönelik eleştirilerini sürdüren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: “Libya’yı Kaddafi döneminde bombalayan Fransa şimdi ise meşru olmayan bir yönetime silah dahil her türlü desteği vererek, Libya’da kaosun devam etmesine sebep oluyor. Bir bakıyorsun Fransa AB’ye gidiyor, ‘Hadi Türkiye aleyhine bir karar alın.’ Sonra Mısır’a gidiyor, bazı ülkeleri topluyor ‘Hadi Türkiye’yi eleştirelim.’ En son İtalya Dışişleri Bakanı’nın katılmadığı toplantıdan bahsediyorum. Sanki tüm olumsuz çabaları sarf eden onlar değil de bizmişiz gibi aleyhimize kararlar çıkartmaya çalışıyor. Bunların bir faydası yok.”

Ganalı diplomatlara eğitim veriliyor

Gana ve Türkiye dışişleri bakanlıkları arasındaki işbirliğinin gelişmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu, siyasi istişarelerle ilgili mutabakat zaptının hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Ganalı diplomatlar için önceki yıllarda da eğitim programları düzenlediklerini anlatan Çavuşoğlu, genç diplomatlar programına da Ganalı 9 diplomatın katıldığını söyledi.