İki ülke sürekli krizle gündeme geliyordu... Rusya ve Ukrayna petrol anlaşmasını 10 yıl uzattı

Ukrayna ve Rusya arasında, Ukrayna üzerinden petrol gönderilmesine yönelik anlaşmanın 10 yıllığına uzatıldığı bildirildi.

Ukrayna devlet petrol sevkiyat şirketi Ukrtransnafta tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrtransnafta Genel Müdürü Nikolay Gavrilenko ile Rus devlet petrol sevkiyat şirketi Transeft'in Başkan Yardımcısı Sergey Andronov'un Kiev'de bir araya geldiği belirtildi.

Tarafların, Ukrayna üzerinden petrol gönderilmesine ilişkin sözleşmenin uzatılmasına yönelik anlaşma imzaladıklarının kaydedildiği açıklamada, "Ukrtransnafta ve Transeft arasında imzalanan anlaşmayla, Ukrayna üzerinden petrol gönderilmesine yönelik anlaşma 10 yıllığına uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrtransnafta ve Transeft arasındaki iş birliğine ilişkin temel prensiplerin ve petrol transit hizmetleri için ödeme prosedürünün de değişmeden kaldığı bilgisine yer verildi.

Ukrtransnafta ve Transeft arasındaki mevcut anlaşma 31 Aralık'ta sona erecekti.

Rusya, dünyanın en uzun petrol boru hatlarından Drujba ile Ukrayna ve üzerinden bazı Doğu Avrupa ülkelerine günlük 1,2 ila 1,4 milyon varil petrol sevk ediyor.

(AA)