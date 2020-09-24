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24 Eylül 2020 Perşembe 11:40 | Son Güncelleme:

İki ülke arasında tansiyon yükselecek: Kuzey Kore, Güney Koreli bakanlık görevlisini vurdu

İki ülke arasında tansiyon yükselecek: Kuzey Kore, Güney Koreli bakanlık görevlisini vurdu
AA

Kore Yarımadası deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarına giren Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisinin vurularak öldürüldüğü bildirdi.

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında gerilimi tırmandıracak bir gelişme yaşandı. Kuzey Kore sularına giren Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisi vurularak öldürüldü.

AA'nın Yonhap haber ajansından aktardığı habere göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, bakanlıkta görevli 47 yaşındaki kişi vurularak öldürüldü.

Savunma Bakanlığı, iki ülke deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında hafta başında 500 tonluk bir gemiyle denetleme görevindeyken gözden kaybolan yetkiliyi Kuzey Kore'nin öldürdüğünü doğruladı.

Bakanlık açıklamasında, "Askeriyemizin kapsamlı istihbarat analizlerine göre, Kuzey Kore, sularında bulduğu adamı vurarak ve bedenini yakarak şiddet suçu işledi. Ordumuz bu vahşice eylemi sert şekilde kınamakta ve Kuzey Kore'yi izahat vermeye ve sorumluları cezalandırmaya sevk etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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