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  3. İki ülke arasında tansiyon yine yükseldi: Kontrol hattında sıcak çatışma

İki ülke arasında tansiyon yine yükseldi: Kontrol hattında sıcak çatışma

İki ülke arasında tansiyon yine yükseldi: Kontrol hattında sıcak çatışma

Hindistan ve Pakistan birlikleri arasında Kontrol Hattı'nda tansiyon yeniden yükseldi. Kontrol Hattı'nda yaşanan sıcak çatışmada 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki Kontrol Hattı’nda çıkan çatışmada biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı’nda çıkan çatışma sonucu Hindistan’ın Kupwara bölgesinde 8 yaşındaki bir çocuk ile 2 sivil hayatını kaybetti. Pakistan tarafında ise son 24 saattir devam eden çatışma nedeniyle 6 sivil yaralandı.

Pakistan ve Hindistan arasında Kontrol Hattı’nda 2 gündür çatışmalar yaşanıyor.


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