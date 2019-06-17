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  3. İki ülke arasında gerginlik: Bombardıman uçakları sınırda

İki ülke arasında gerginlik: Bombardıman uçakları sınırda

İki ülke arasında gerginlik: Bombardıman uçakları sınırda

Su-27 savaş uçaklarının, Karadeniz ve Baltık Denizi yönünden Rusya sınırlarına yaklaşan Amerikan B-52N bombardıman uçaklarına önleme yaptığı belirtildi.

Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi’nden yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52N bombardıman uçaklarının Karadeniz ve Baltık denizleri yönünden Rusya sınırlarına yaklaştığı ifade edildi. Alarm üzerine Su-27 savaş uçaklarının havalandırıldığı aktarıldı. Rus savaş uçakları, ülke sınırlarına yaklaşan B-52N’lere önleme yaptı.

Sputnik'in haberine göre; Bombardıman uçaklarının Rusya sınırlarını ihlal etmediği kaydedildi. Rus uçaklar, uluslararası kurallara uygun olarak önleme yaptı.

 

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