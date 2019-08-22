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  3. İki ülke arasında F-16 krizi: Çin'den ABD'ye yaptırım tehdidi

İki ülke arasında F-16 krizi: Çin'den ABD'ye yaptırım tehdidi

İki ülke arasında F-16 krizi: Çin'den ABD'ye yaptırım tehdidi

Çin, ABD yönetiminin Tayvan'a 8 milyar dolar değerinde 66 F-16 savaş uçağı satışı kararından vazgeçmediği takdirde satışla bağlantılı ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı açıklamada, ABD'nin Tayvan'a savaş uçağı satışı planından "ivedilikle vazgeçmesi" ve Tayvan yönetimiyle tüm askeri ilişkilerini sonlandırması gerektiğini söyledi. 

Washington yönetiminin satış kararından vazgeçmemesi halinde söz konusu satışta yer alan ABD'li silah şirketlerine yaptırım uygulanmasının planlandığını belirten Gıng, yaptırımların içeriğine ilişkin ise detay vermedi.

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilcilik Ofisine muhtemel dış askeri satışlar kapsamında 8 milyar dolar değerinde 66 F-16C/D Blok 70 tipi uçağı ve ilgili elemanlarının satışına onay verdi." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, söz konusu satış onayının Kongreye bildirildiği kaydedilmişti.

ABD ile Tayvan arasında resmi diplomatik ilişki bulunmadığından Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilcilik Ofisi Washington'da Tayvan'ı temsil ediyor.

ABD yönetiminin daha önce doğrudan Tayvan'ı muhatap alması Çin ile ABD arasında diplomatik gerilime neden olmuştu.

ABD, 1972'den bu yana Tayvan'ı resmiyette Çin'in bir parçası olarak tanıyorken, 1979'da geçirilen Tayvan ile İlişkiler Yasası kapsamında da Tayvan ile resmi olmayan ilişkisini sürdürüyor.

(AA)

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