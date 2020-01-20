IKBY'deki ABD askerleri de gidecek

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin askeri sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, Irak Meclisi’nin ülkeden yabancı askerlerin çıkarılması kararını değerlendirdi. Halef, ABD askerlerinin çekilmesi için henüz bir tarih belirlenmediğini ifade ederek, “Yabancı askerlerin çıkarılması kararı egemen bir karar olduğu için Irak’ın bir parçası olan IKBY’yi de kapsayacak” dedi.

SIKINTILARI YOK

Halef ayrıca “IKBY’nin bu konuda herhangi bir sıkıntısı yok” dedi. ABD’nin 3 Ocak’ta İranlı General Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta düzenlenen operasyonla öldürmesinin ardından Irak Meclisi, Sünni ve Kürt milletvekillerinin katılmadığı oturumda yabancı askerlerin ülkeden çıkarılmasını istemişti. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ise “DAEŞ’in terör tehditleri arttığı için uluslararası koalisyon güçlerinin desteğine hâlâ ihtiyaç var” demişti.

BİNLERCE KİŞİ YİNE SOKAKLARDA

Başkent Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı yakınlarındaki Tayaran Meydanı’nda bir grup gösterici, lastik yakarak bölgedeki yolu trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Necef, Kerbela, Vasıt ve Nasıriye’de de göstericilerin hükümet karşıtı protestolarını sürdürürken birçok ana yolu lastik yakarak trafiğe kapattı.