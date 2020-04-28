IKBY'de büyük kriz! Doktorlar greve gitti





Irak merkezi hükümetinin, petrol gelirlerini teslim etmediği gerekçesiyle IKBY bütçesinde kesintiye gidilmesi ve memur maaşlarının gönderilmemesi yönündeki kararından sonra maaşlarını alamayan Süleymaniye kentindeki sağlık personelleri bugün grev başlattı. Süleymaniye Doktorlar Sendikası Başkanı Havjin Osman düzenlediği basın toplantısında, meşru haklarını talep ettiklerini belirterek, “50 gündür maaşlarımızın ödenmesi için Bakanlar Kuruluna muhatap olduk ama isteklerimizi yerine getirmediler. Bu yüzden Süleymaniye’deki doktorlar olarak greve gitmeye karar verdik” şeklinde konuştu.

Bir yandan dünyaya yayılan korona virüsü ile mücadele eden IKBY, Bağdat ile yaşanan petrol geliri anlaşmazlıkları nedeniyle meydana gelen ekonomik krizle boğuşuyor. IKBY’de 355 kişide korona virüs tespit edilirken, 4 kişi hayatını kaybetti, 322 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

IKBY’de 14 Mart’tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı, Ramazan ayında kısmen kaldırıldı.

(İHA)