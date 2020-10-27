IKBY Fransa Temsilciliği'nin Fransa'ya destek mesajına tepkiler çığ gibi yağdı! Apar topar sildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Fransa Temsilciliği, İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle İslam dünyasının tepki gösterdiği Fransa'ya destek mesajını sosyal medya üzerinden gelen tepkilerin ardından sildi.



AA'da yer alan habere göre, IKBY Fransa Temsilciliği dün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa ve IKBY bayraklarının yan yana olduğu bir fotoğrafa yer vererek İngilizce, Fransızca ve Kürtçe dillerinde "Birlikte daha güçlüyüz" ifadesini kullanmıştı.



Hazreti Muhammed'e ve Müslümanlara hakaret edilen Fransa'ya yönelik söz konusu destek mesajı, çok sayıda Iraklı Kürt tarafından sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.

Söz konusu paylaşım tepkilerin ardından kaldırıldı.

AA muhabirinin ulaştığı IKBY'li yetkililer konuyla ilgili yorum yapmadı.

IKBY Fransa Temsilciliği, Erbil yönetiminin Dış İlişkiler Ofisine bağlı olarak Fransa'nın başkenti Paris'te bulunuyor.

25 MİLLETVEKİLİNDEN KINAMA BİLDİRİSİ



IKBY'de farklı partilerden 25 milletvekili dün, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını kınayan bildiri yayımlamıştı. Milletvekillerinin imzaladığı bildiri, Erbil'deki Fransız Konsolosluğuna iletilmişti.



Bildiride, Fransız yetkililerin bir arada yaşamayı savunmaları, halkların kutsal değerlerine saygı göstermeleri ve başka din mensuplarının duygularını incitmememeleri gerektiği ifadesine yer verilmişti.

Fransız yetkililerin son dönemde artan İslam karşıtı tutumuna İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) gibi kurumların yanı sıra çeşitli Arap ülkelerinden tepkiler gelmişti.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı.

Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

