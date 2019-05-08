İHH'den Bangladeş'te iftar programı düzenledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bangladeş'te iftar programı yaptı.

Cox's Bazar bölgesinde bulunan Darul İman Yetimhanesinde düzenlenen iftar programına yetimhanede kalan çocuklar ve köylüler katıldı.

İftar programı öncesinde konuşan yetimhanenin öğretmenlerinden Hafız Ahlul İslam, yetimhanede kalan 45 çocuğa hafızlık eğitimi verdiklerini söyledi.

İslam, "Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi faziletleri bol olan bir ay. Biz de yetimhane olarak bu ayı çocuklarla farklı şekillerde değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Programda yetimhanede hafızlık eğitimi alan çocuklar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ilahiler söylendi. İftar programının ardından akşam namazı kılındı.

İftar sonrası yetimhanede kalan çocuklara şeker dağıtan İHH ekibi, çocuklarla bazı etkinlikler düzenledi.

İHH'nin açtığı Darul İman Yetimhanesinde, Arakanlı yetimlerin yanı sıra Bangladeşli çocuklar da kalıyor. Bangladeş'te 9 yetimhanesi bulunan İHH, aynı zamanda 15 yetimhaneye de yetim sponsorluğu ve dönemsel yardımlarla destekte bulunuyor.

İHH tarafından Milli Eğitim Bakanlığının desteği ile 2013 yılında başlatılan "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesi kapsamında Türkiye’deki okullarla dünyanın birçok ülkesinde bulunan milyonlarca yetim arasında yardım köprüsü kuruluyor.

(AA)