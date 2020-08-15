İhanete en sert tepki Türkiye'den! Karanlık Prens, Filistin'i ateşe attı

Uzun zamandır İsrail’le ortak hareket eden Ortadoğu’nun ‘sabotaj’ ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD’nin de teşvikiyle Tel Aviv’le diplomatik normalleşme anlaşması imzaladı. Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, anlaşma karşılığında İsrail’in Batı Şeria’nın bazı bölgelerini ilhak planını durdurduğunu açıklasa da, anlaşma metninde İsrail’in planına son vermediği, sadece askıya aldığı görüldü. Dışişleri Bakanlığı, “Filistin davasına ihanet eden BAE’nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı ve tarih asla affetmeyecektir. BAE, ABD’nin ölü doğan barış anlaşması üzerinden hareket edip Filistin lehine anlaşma yapar gibi görünerek Arap Barış Planı’nı çöpe atmaktadır” açıklamasında bulundu.

ARAP LİGİ DE SESSİZ



Gazze’deki kentlerde BAE bayrağı ve Zayed posterleri yakılırken Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da geniş bir protesto gösterisi düzenlendi. Anlaşmaya başta İran, Libya, Yemen ve Ürdün olmak üzere İslam dünyasından sert tepkiler geldi ve bir ihanet anlaşması olduğu belirtildi. İran anlaşması ayrıca ‘stratejik aptallık’ olarak niteledi. Mısır, Bahreyn ve Umman gibi Körfez ülkeleri anlaşmayı desteklediğini söylerken Suudi Arabistan ve Arap Ligi ülkeleri ise rengini belli etmeyerek üstü kapalı destek verdi. Filistin de Abu dabi Büyükelçisi’nin derhal geri çağrıldığını belirterek anlaşmayı sert dille lanetledi. Dünya mülüsman Alimler Birliği de “Anlaşma büyük ihanet ve Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa ve Filistin haklarına karşı işledikleri suçlara karşı verilmiş büyük bir ödül” nitelendirmesi yaptı.

Filistinli gençler, “Kahrolsun BAE”, “Ey Zayed ey korkak, ey ABD iş birlikçisi” şeklinde sloganlar attı. Gençler, Netanyahu, Zayed ve Trump kuklalarını da yaktı.

BAE 3’ÜNCÜ ÜLKE OLDU



BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

NETANYAHU TEŞEKKÜR ZİYARETLERİNE ÇIKACAK



Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmaya destek veren Mısır, Umman ve Bahreyn’e teşekkür etti. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Netanyahu “Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi, Umman hükümetine ve Bahreyn’e Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan tarihi anlaşmaya desteklerinden ötürü teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi. Anlaşmaya son olarak Almanya da destek çıktı.

TRUMP ‘KUTSADI’



ABD Başkanı Trump ise ‘dünya için büyük gün’ olarak nitelendirdiği anlaşma için İsrail Başbakanı Netanyahu ve Zayed’e teşekkür etti ve anlaşmanın resmi imza töreninin 3 hafta içinde Beyaz Saray’da yapılacağını kaydetti. Trump anlaşmaya kendi adını vermeyi bile düşündüğünü söyledi. Trump, anlaşmayı Beyaz Saray ve damadı Kushner’in ‘eşsiz katkıları’ sayesinde hayata geçtiğine vurgu yaptı.

BELEDİYE BİNASINA BAE BAYRAĞI



İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan belediye binasına BAE ve İsrail bayraklarının silüetleri yansıtıldı. Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai yaptığı açıklamada, “Başbakanı, BAE ile barış sağladığı ve ilhak planını askıya aldığı için tebrik ediyorum. İsrail’in güvenliği için iki önemli adım atıldı” dedi. Belediye binasına geçen hafta da Beyrut Limanı’ndaki patlamadan ötürü Lübnan bayrağı yansıtılmıştı.