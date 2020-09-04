Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4389
  • 8,8197
  • 463.42
  • 1081.39
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İhanet anlaşmasına ortak oldu... Bahreyn, BAE- İsrail uçuşlarına hava sahasını açtı
04 Eylül 2020 Cuma 11:02 | Son Güncelleme:

İhanet anlaşmasına ortak oldu... Bahreyn, BAE- İsrail uçuşlarına hava sahasını açtı

İhanet anlaşmasına ortak oldu... Bahreyn, BAE- İsrail uçuşlarına hava sahasını açtı
AA

İhanet anlaşmasının ardından, Bahreyn'de Suudi Arabistan'dan sonra İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılacak uçuşlarda hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini açıkladı.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılacak uçuşlarda hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini duyurdu.

AA'nın aktardığı habere göre, Bahreyn haber ajansı BNA'nın, Sivil Havacılık İdaresi'nden bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Abu Dabi'nin, "tüm ülkelerden" BAE'ye yapılacak karşılıklı uçuşlarda Bahreyn hava sahasının kullanılması yönündeki talebi onaylandı. Söz konusu kararla İsrail uçaklarının BAE'ye yapacağı uçuşlarda Bahreyn hava sahasının kullanılmasının önü açılmış oldu.

Suudi Arabistan da önceki gün, tüm ülkelerden BAE'ye yapılacak karşılıklı uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vermişti. Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilk ticari uçuş pazartesi gerçekleşmiş, Suudi Arabistan yönetimi tarihte ilk kez İsrail hava yollarına ait uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermişti.

İsrailli heyet, BAE temaslarının ardından Tel Aviv'e dönerken de Suudi Arabistan hava sahasını kullanmıştı.

Suudi Arabistan, diplomatik ilişkileri bulunmadığı için İsrail'e ait uçakların hava sahasını kullanmasına izin vermiyordu.

Ankara Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
REDET-II projesinde önemli gelişme... Düşman radarları kör edecek
Bakan Akar'dan önemli mesaj: Sonuna kadar devam edeceğiz
Meğer bu yüzden hala Lazio'ya imza atmamış!
Bakan Koca 'İstanbul'u geçti' demişti: İşte Ankara'daki Kovid-19 vakalarındaki artışın nedeni
DAEŞ'in arkasında kimler var?

DAEŞ'in arkasında kimler var?

İstanbul'da yasa dışı silah üreterek piyasaya sürme haz&#x

İstanbul'da yasa dışı silah üreterek piyasaya sürme hazırlığında olan kişi tutuklandı

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'la karşı karşı

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'la karşı karşıya geldi! İşte karşılaşmadan kareler

3 Eylül Perşembe gününe ait reyting sonuçları yayın

3 Eylül Perşembe gününe ait reyting sonuçları yayında!