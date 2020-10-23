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  • İhanet anlaşmaları sonrası dikkat çeken adım... İsrail'den ABD'nin BAE'ye F-35 satışına yeşil ışık
23 Ekim 2020 Cuma 20:41 | Son Güncelleme:

İhanet anlaşmaları sonrası dikkat çeken adım... İsrail'den ABD'nin BAE'ye F-35 satışına yeşil ışık

İhanet anlaşmaları sonrası dikkat çeken adım... İsrail'den ABD'nin BAE'ye F-35 satışına yeşil ışık
AA

BAE ile ihanet imzalanan anlaşmaları sonrası İsrail'in, ABD'nin BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

İsrail yönetiminin, geçen ay ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ABD’nin F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

AA'nın aktardığı habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün ABD’yi ziyaret eden Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü.

Başbakanlık ve Savunma Bakanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, ABD’nin BAE’ye “bazı silah sistemlerinin” satışına Tel Aviv’in karşı çıkmayacağı belirtildi.

Yerel basın, bu açıklamayla Tel Aviv’in BAE’ye F-35 satışına yeşil ışık yaktığını aktardı.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Netanyahu, önceki açıklamalarında ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmalarına rağmen ABD’nin BAE’ye F-35 satışına karşı olduklarını söylemişti.

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