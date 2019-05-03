İfo: Trump'ın faize müdahalesi muhtemelen başarısız olacak

Potrafke, bu öngörüsünü, "ifo´nun 1972 - 2010 yılları arasında, sanayileşmiş ülkelerdeki sağ ve sol hükümetlerin yönetimlerinde faiz oranlarının gösterdiği değişimlerin incelenmesi sonucunda, merkez bankalarının politikacılara boyun eğmedikleri" bulgusuna dayandırdı.

Trump Salı günü, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz oranlarını 1.0 puan indirmesini istedi, ancak bu istek yerine getirilmedi.

Potrafke, durumun Trump için özellikle paradoksal olduğunu söyledi ve ekledi:

"Cumhuriyetçi bir başkanın düşük faiz oranları için baskı yapması alışılmadık bir durum değil. Cumhuriyetçiler şimdiye dek Fed şahinleri aday gösterdiler, bu da daha yüksek faiz oranlarından yana oldukları anlamına geliyor."

(DHA)