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İfo: Trump'ın faize müdahalesi muhtemelen başarısız olacak

İfo: Trump'ın faize müdahalesi muhtemelen başarısız olacak

Almanya Ekonomik Araştırmalar Merkezi ifo Başkanı Niklas Potrafke, ABD Başkanı Trump´ın faiz oranlarına müdahalelerinin "muhtemelen başarısız" olacağı öngörüsünde bulundu.

Potrafke, bu öngörüsünü, "ifo´nun 1972 - 2010 yılları arasında, sanayileşmiş ülkelerdeki sağ ve sol hükümetlerin yönetimlerinde faiz oranlarının gösterdiği değişimlerin incelenmesi sonucunda, merkez bankalarının politikacılara boyun eğmedikleri" bulgusuna dayandırdı.

Trump Salı günü, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz oranlarını 1.0 puan indirmesini istedi, ancak bu istek yerine getirilmedi.

Potrafke, durumun Trump için özellikle paradoksal olduğunu söyledi ve ekledi:

"Cumhuriyetçi bir başkanın düşük faiz oranları için baskı yapması alışılmadık bir durum değil. Cumhuriyetçiler şimdiye dek Fed şahinleri aday gösterdiler, bu da daha yüksek faiz oranlarından yana oldukları anlamına geliyor."

(DHA)

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