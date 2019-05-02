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İdlib'teki bombardıman bir aileyi yok etti

İdlib'teki bombardıman bir aileyi yok etti

Rus uçaklarının bu sabaha karşı saat 3’te bombaladığı İdlib’in batı yakınlarındaki Kansafra mülteci köyünde bir evde bulunan anne, baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Rusya ve Esad’ın savaş uçakları ve helikopterleri, Hama ve İdlib civarındaki köy ve kasabaları 'terörist yuvası' iddiasıyla varil bombaları, füzelerle bombalayarak onlarca masum insanı öldürmeye devam ediyor.

Rus uçaklarının bu sabaha karşı saat 3’te bombaladığı İdlib’in batı yakınlarındaki Kansafra mülteci köyünde bir evde bulunan anne, baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. 

Rus uçaklarının bombaladığı köyde bir tavuk çiftliğinde bulunan yem bidonlarını gösteren bir köylü, "Bunlar Rusların mühimmat olarak bombaladığı yem bidonları. Onların terörist diye bombaladıkları ise bu tavuklar" dedi. 

Rus uçaklarının bombardımanı sonucu köyde bulunan birkaç ev enkaza dönüştü. Roketlerin düştüğü bölgelerde derin göçükler oluştu. 

Birkaç gün önce yine Rus ve Suriye savaş uçakları ve helikopterinin bombaladığı İdlib ve Hama yakınlarındaki okul, sağlık merkezi ve sivil savunma merkezlerinde mülteci olan çok sayıdaki sivil hayatını kaybetti.

İHA

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