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İdlibli çocuklardan dünyaya koronavirüs yanıtı

İdlibli çocuklardan dünyaya koronavirüs yanıtı

9 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırıları sonucunda evlerinden mülteci kamplarına yerleşmek zorunda kalan mülteci çocuklardan koronavirüse (Covid-19) karşı 'önlem alın' çığlıkları yükseldi.

Yaşları 5 ila 6 olan mülteci çocuklar kartonlara yazdıkları İngilizce (Stay home, I wish I can) "Evde kalın, keşke benim de kalacak evim olsa” yazılı kartonlarla yaşadıkları dramı unuturcasına dünyanın koronavirüse karşı önlem alınmasını istedi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) yayımladığı rapora göre, 9 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye’de 2014-2019 yılları arasında Suriye’deki iç savaş nedeniyle 5 binden fazla çocuk yaşamını yitirdiği ifade edilmişti. Raporda, 5 milyon çocuğun yardıma ihtiyacı olduğu ve 4 milyon 800 bin çocuğun, doğduktan hemen sonra gözlerini 'savaşa' açtığı kaydedildi.


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