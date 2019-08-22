İdlib'den göç dalgasına Suriye tarafından önlem

OSMAN NURİ CERİT

Eli kanlı Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib’de sivileri hedef alan saldırıları, bölgeden Türkiye sınırına yönelik yeni bir göç dalgasını başlattı. Yerel kaynaklar İdlib’den sınır hattına doğru hareket eden Suriyelilerin sayılarının 150 bin civarında olduğunu ifade ediyor. Saldırıların devam etmesi halinde yeni grupların da sınır hattına hareketleneceği ve 300 bin ila bir milyon arasında göç dalgası yaşanabileceği belirtiliyor. Farklı senaryolara karşı gerekli tedbirlerini alan Türkiye, olası göç dalgalarını sınırın Suriye tarafından karşılamaya hazırlanıyor. Olası göç dalgasının büyüklüğüne göre farklı senaryolar hazırlandı. Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler öncelikli olarak sınırın Suriye tarafından tutulacak. Göç hareketinin durumuna göre, göçmenlerin barınması ve yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması için de hazırlıklar tamamlandı. Kampların kurulacağı muhtemel yerler de belirlendi.

RUSYA’YLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Türkiye bu hazırlıkları yaparken diğer yandan da göçün oluşumuna yönelik önlemler konusunda da çalışmalar yapıyor. Rus yetkilerle İdlib mutabakatı çerçevesinde sivillerin hedef alınmasının önlenmesi için de temaslar sürdürülüyor. Yine Türkiye uluslararası alanda da Suriyeli göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda, BM başta olmak üzere yardım kuruluşlarıyla da temas içerisinde bulunuyor. Yaşanabilecek insanlık dramlarının bu şekilde önüne geçilmesi hedefleniyor.

2 yılda 1 milyon İdlibli evinden oldu

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğü’nden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018’de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana bölgede 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, Han Şeyhun İlçesi’nin tamamen boşaldığını vurgulayarak, “Eğer saldırılar genişlerse, göçmenler 1,5 milyona ulaşabilir” diye uyardı.

Süryanilerden ‘Güvenli Bölge’ye tam destek

İSTANBUL Süryani Kadim Vakfı, Suriye’de Güvenli Bölge’yi desteklediklerini açıkladı. Vakfın Twitter hesabından, terör örgütü PYD/YPG’nin Suriye’de etkin olduğu bölgelerde Süryanilere sistematik olarak baskı uyguladığı belirtildi. Terör örgütünün Süryani gençleri zorla kaçırdığını, Süryani okullarını kapattığı ve Süryanilerin çoğunu Suriye’yi terk etmek zorunda bıraktığı vurgulanan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin ABD ile beraber Fırat’ın doğusunda güvenlik gerekçesiyle yapılması planlanan harekatını destekliyoruz. Bölgede yaşayan Hıristiyan grupların zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istiyor ve uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya davet ediyoruz.”