idlib'den 1 haftada 130 bin kişi göçtü

Rusya destekli Esad rejiminin son günlerde İdlib’in güneydoğusuna saldırılarını artırması nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 130 bin Suriyeli, eşyalarını da taşıdıkları uzun araç konvoylarıyla Türkiye sınırına yakın bölgelere ve terörden arındırılan Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerine göç ediyor. Kasım ayı başından bu yana ise bu yası 215 bini buldu. Yerleşecek mekan bulamayan çok sayıda sivil, sınıra yakın yerlerdeki tarım arazilerine çadır kurmaya başladı. Yağmurlu ve soğuk kış günlerinde çaresiz kalan siviller, belirli aralıklarla kendilerine yaşam, hijyen, giyecek ve çadır yardımında bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türk Kızılay ve Diyanet Vakfı ile diğer yardım kuruluşlarına teşekkür etti. Geçici hükümete bağlı kuvvetlerin Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) eklenmesiyle ortaya çıkan Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib’e destek gönderme kararı aldı. İdlib’deki ılımlı muhalifleri temsil eden Ulusal Kurtuluş Cephesi de (UKC) tüm savaşçılarını direnmek için İdlib”in güneyine davet etti.

BM: ACİL DURDURUN

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sığınmacıların içinde bulunduğu koşullara dikkat çekerek, Suriye’nin İdlib vilayetindeki çatışmaların derhal durdurulmasını talep etti. Astana anlaşmalarını hiçe sayan Beşşar Esad rejimi, İran ve Rusya’nın yardımıyla İdlib’in Cercenaz beldesini de ele geçirerek, son 4 günde 35 yerleşimde kontrol sağladı. Rejim güçleri, dün akşamdan itibaren İdlib’in güneydoğusundaki Cercenaz beldesi ile Hirbet Marata, Ebu Defne, El-Hadise, Kefer Yasin, Salihiye, Darüsselam, El-Falül ve Babulin köylerini ele geçirdi. Böylece 20 Aralık’ta kara operasyonu başlatan rejim güçlerinin ele geçirdiği yerleşimlerin sayısı 35’e çıktı.