'İdlib'de Ruslarla işbirliği sürüyor'

Türk ve Rus heyetleri, Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki durumu ele almak üzere Moskova’da bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında basına kapalı yapılan görüşmede Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti.

Heyet toplantının ardından, sahada gerginliğin azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı. Görüşmelere bu sabah devam edilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantı öncesi Rus İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, İdlib’de son dönem yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

SON YANIT HEYETTEN

İdlib konusunda atılması gereken çok sayıda adım olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, “Türkiye ve Rusya, İdlib’de nihai mutabakat için işbirliğine devam ediyor. Bu konudaki son yanıtı, heyetimizin Moskova’da gerçekleştireceği görüşmeden sonra öğreneceksiniz. Suriye sorununun Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğini etkilemesine izin vermemeliyiz” değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, Moskova’da heyetler arası görüşmelerin ardından, ilave toplantı yapılmasına gerek olup olmadığının değerlendirileceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Almanya’da “56’ncı Münih Güvenlik Konferansı” ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KARŞILIKLI ANLAYIŞ

Lavrov, Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki durumu ele almak üzere Türk ve Rus heyetlerin Moskova’da bir araya geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Bütün gerçekler masada. Yetkililerin, Rus ve Türk liderlerin yaptığı anlaşmalar çerçevesinde İdlib’deki durumun iyileşmesine katkıda bulunacak fikirleri sunabileceğini umuyorum.”

GUTERRES TEVBE SURESİNİ HATIRLATTI

BM Genel Sekreteri Guterres, Mülteci Konferansında dünyaya Tevbe Suresi’ni hatırlattı: “... biri senden sığınma talebinde bulunursa Allah’ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı...”

150 ARAÇLIK SEVKIYAT

TSK, İdlib’deki gözlem noktalarına obüs, tank, mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti. 150 araçlık konvoy, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne ulaştı. Araçların geçişi sırasında çocuklar sevgi gösterisinde bulundu.

7 AYLIK BEBEK DONARAK ÖLDÜ

İdlib’De sıkıştırılan Suriyeli mazlumlar ölüm ya da İdlib’den de kaçış arasında bir tercihe zorlanırken sınırlarımızın hemen önünde birbirinden acı insanlık dramları yaşanıyor. Kaçan yüz binlerce aileden biri olan Ahmed ve Semiha Rahun çiftinin 7 aylık bebeği önceki gün soğuk havaya daha fazla dayanamayarak donma sonucu hayatını kaybetti.

HALEP’TE RUS UÇAKLARI İKİ HASTANE VURDU

Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında iki hastaneyi hedef aldı. Saldırı sonucu iki hastane tamamen hizmet dışı kalırken, bir hastane bekçisi yaralandı

İDLİB’DE REJİME PKK DESTEK VERİYOR

Terör örgütü YPG/PKK, Esad rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki saldırılarına destek veriyor. Askeri muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK Halep’in kuzeyindeki işgal ettiği bölgelerden, Şeyh Akil’de konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 3 no’lu gözlem noktasının da bulunduğu bölgedeki muhaliflere rejim güçleri ile eşzamanlı saldırdı. Muhalifler ağır silahlarla karşılık vererek örgütün saldırılarını püskürttü. TSK da terör örgütünün mevzilerine obüs atışları yaptı.