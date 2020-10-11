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11 Ekim 2020 Pazar 18:34 | Son Güncelleme:

İdlib'de Esed rejiminin 'gösteri' oyunu

İdlib'de Esed rejiminin 'gösteri' oyunu
DHA

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bazı gözlem noktalarının etrafında düzenlenen gösterilerin arkasında rejim askerlerinin olduğu belirlendi.

Esed rejimine bağlı askerler, İdlib'de sağlanan barış ortamının akamete uğratılmasına yönelik birçok girişimde bulunuyor. 

DHA'nın haberine göre, rejim kontrolündeki bölgelerde kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem noktalarının etrafında düzenlenen gösterilerin de olduğu belirlendi. 

Gösteriye katılan ve bölge halkı olarak tanıtılan kişilerin kendi aralarında konuşurken 'yüzbaşım' ya da 'komutanım' gibi ifadeler kullandıkları tespit edildi. Bölge halkı gibi davranan kişilerin Esed rejimi ordusu subaylarının organize ettiği sivil kıyafet giymiş rejim askerleri olduğu öğrenildi.

 Güvenlik kaynakları bu durumu bölge halkının Türkiye'ye destek verdiğinin göstergesi olarak nitelendirirken, söz konusu eylemleri bölge halkı üzerinde etkisini kaybeden ve çaresizlik içinde kalan Esed rejiminin algıyı değiştirme, barış ve huzur ortamını bozma, muhalif grupları göçe zorlama çabası olarak değerlendirdi.

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