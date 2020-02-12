İdlib'de düşürülen helikopterde Süleymani detayı! O fotoğraf ortaya çıktı
İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, geri almaya çalıştıkları Serakib ilçesi yakınlarında rejime ait bir helikopteri vurdu. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan helikopterde ölen pilotun, İranlı general Kasım Süleymani'yle fotoğrafı ortaya çıktı.
Gerginliğin yükseldiği İdlib'de, Suriyeli muhalifler rejim güçlerine ait bir helikopteri düşürdü. Sosyal medya hesaplarından duyurulan haberde, helikopterin içindeki pilotların öldüğü aktarıldı.
ÖLEN PİLOTUN SÜLEYMANİ İLE FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI
Helikopterin pilotu ile ilgili dikkat çeken bir detay sosyal medyada paylaşıldı. Suriyeli muhaliflere yakın olduğu bilinen bazı sosyal medya hesaplarında, helikopter pilotunun, geçtiğimiz ay ABD operasyonu sonucunda öldürülen İranlı general Kasım Süleymani ile olan bir fotoğrafı paylaşıldı.
(Haber7)