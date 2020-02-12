İdlib'de düşürülen helikopterde Süleymani detayı! O fotoğraf ortaya çıktı

Gerginliğin yükseldiği İdlib'de, Suriyeli muhalifler rejim güçlerine ait bir helikopteri düşürdü. Sosyal medya hesaplarından duyurulan haberde, helikopterin içindeki pilotların öldüğü aktarıldı.

ÖLEN PİLOTUN SÜLEYMANİ İLE FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Helikopterin pilotu ile ilgili dikkat çeken bir detay sosyal medyada paylaşıldı. Suriyeli muhaliflere yakın olduğu bilinen bazı sosyal medya hesaplarında, helikopter pilotunun, geçtiğimiz ay ABD operasyonu sonucunda öldürülen İranlı general Kasım Süleymani ile olan bir fotoğrafı paylaşıldı.

(Haber7)