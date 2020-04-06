İdlib'de ateşkes sonrası 1 ayda 73 bin sivil bombalanmış evlerine geri döndü

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında yerinden edilmiş yaklaşık 73 bin sivil, 6 Mart'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra evlerine dönerken, toprakları rejimin kontrolündeki bölgede kalanlar ise Suriye-Türkiye sınırındaki kamplarda barınmayı yeğliyor. Halep kentine bağlı Etarib ilçesine dönen siviller, ev ve işyerlerinde bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

AA