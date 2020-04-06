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  3. İdlib'de ateşkes sonrası 1 ayda 73 bin sivil bombalanmış evlerine geri döndü

İdlib'de ateşkes sonrası 1 ayda 73 bin sivil bombalanmış evlerine geri döndü

İdlib'de ateşkes sonrası 1 ayda 73 bin sivil bombalanmış evlerine geri döndü

Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin havadan ve karadan bombaladığı İdlib'e son 1 ayda 73 bin sivil bombalanmış şehre geri döndü. Evleri harabeye dönen halk, ev ve iş yerlerinin bakım ve onarımlarına başladı.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında yerinden edilmiş yaklaşık 73 bin sivil, 6 Mart'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra evlerine dönerken, toprakları rejimin kontrolündeki bölgede kalanlar ise Suriye-Türkiye sınırındaki kamplarda barınmayı yeğliyor. Halep kentine bağlı Etarib ilçesine dönen siviller, ev ve işyerlerinde bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

AA


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