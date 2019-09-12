İdlib'de 1 milyon sivil yerinden edildi

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde Beşşar Esad rejimi ve Rusya’nın saldırıları neticesinde 17 Eylül 2018’den bu yana 1 milyon 42 bin sivil yerinden edildi. Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı.

ATEŞKESİ TANIMADILAR

17 Eylül 2018’de Soçi’de imzalanan mutabakata rağmen rejim, destekçilerinin yardımıyla saldırılarını sürdürdü. Bölgedeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, mutabakatın üzerinden geçen yaklaşık 1 yılda, bölgede yerinden edilen sivillerin sayısı 1 milyon 42 bini buldu. Bu arada Esed rejiminin destekçisi Rusya’ya ait savaş uçakları 12 gün aradan sonra İdlib’deki sivil yerleşimlere saldırı düzenledi. Saldırıda can kayıpları olduğu öğrenildi.

BM’DEN İLGİNÇ RAPOR: ABD, YPG, RUSYA, REJİM SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye’de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya, rejim ve terör örgütü YPG/PKK’nın eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceğini bildirdi. Suriye’de insan hakları ihlallerini içeren “Suriye Arap Cumhuriyeti Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu Raporu”nda, tarafların işlediği savaş suçlarına geniş yer ayrıldı. Toplantıda söz alan Komisyon üyesi Hanny Megally, Suriye’de SDG adını kullanan YPG/PKK bölücü terör örgütünün Suriye’deki eylemlerinin de savaş suçu olabileceğini belirterek, “Bu raporda, ayrıca Koalisyon güçleri ve SDG tarafından işlenen olası savaş suçları hakkında bazı vakalara değindik. Bu konuları belgelemiş olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla gelecekte neler olduğunu birlikte göreceğiz” dedi.

MACARİSTAN, ŞAM’A ELÇİLİK AÇABİLİR

İç savaşın ve karışıklığın 8 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye’de pek çok ülkenin temsilciliği kapatılırken bir AB ülkesinden dikkat çeken bir adım geldi. Çok satan gazetelerden Wall Street Journal, AB ülkesi Macaristan’ın Suriye’de diplomatik temsilcilik açmak için temaslarda bulunduğunu yazdı. Diplomatik kaynaklara dayandırılan bu gelişme gerçek olursa bir ilk yaşanacak.