İdlib ve Hama'da sadece Nisan ayında en az 38 çocuğun öldüğünü açıklandı

Uluslararası çocukları koruma örgütü Save the Children, nisan ayında Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki İdlib ve Hama illerine düzenlenen saldırılarda en az 38 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Save the Children'ın yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayında İdlib ve Hama illerine düzenlenen saldırılarda ölen 38 çocuktan 9'unun okulda, 11'inin evde, 7'sinin pazar yerinde, 2'sinin kamp alanında, 1'inin hastanede ve geri kalanının da sokakta can verdiği bilgisi paylaşıldı. İdlib ve Hama'ya yönelik saldırılardan dolayı binlerce ailenin, Türkiye sınırına yakın şehirlere ve sığınmacı kamplarına kaçtığını belirten uluslararası sivil toplum kuruluşu, hava saldırıları ve bombardımanların 200 binden fazla kişiye hizmet eden 18 sağlık merkezine zarar verdiğini ve burda çalışan 4 kişinin ölümüne neden olduğunu kaydetti.

Bölgedeki çok sayıdaki ailenin kritik durumda olduğunu hatırlatan Save the Children Suriye Masası Direktörü Sonia Khush, "Bir çatışmada sivillere saldırmak yasa dışıdır. Ve tüm taraftar, saldırılara karşı çocukları korumakla yükümlüdür. Okullar, hastaneler ve diğer yaşamsal tüm sivil alt yapılar korunmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

"İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ"NDEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 200 sivilin yaşamını yitirdiğini, 500'den fazla sivilin yaralandığını belirtiyor. Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi. Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, yaklaşık bir ay önce başlattığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden ele geçirmek için zaman zaman operasyon düzenliyor.

(AA)