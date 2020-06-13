Hyperloop ile ışık hızında yolculuk!

Hollandalı Hardt Hyperloop isimli bir girişim, Amsterdam ile Avrupa şehirleri arasındaki yolculuk için yeni bir Hyperloop sistemi geliştirdi.

Otomobillerden daha güvenli, çevreye uçaklardan daha az zarar veren ve karada trenlerden daha hızlı gidebilecek Hyperloop, saatte bin km/sa hıza ulaşabiliyor.

Hava ve demiryolu taşımacılığını birleştiren bu sistemin 2040 yılına kadar hizmete girmesi planlanıyor.

Sisteme göre Amsterdam’dan Paris’e trenle 3 saat süren yolculuk, yalnızca 90 dakika içinde tamamlanabilecek. Bununla birlikte Brüksel’e gidiş, yalnızca 30 dakika olacak.

HAVA DAHA AZ KİRLENECEK



Amsterdam ve diğer Avrupa ülkeleri arasında yapılacak yolculuklarda Hyperloop aracının kullanılması sonucunda uçak seyahatleri tercih edilmeyecek. Böylece talep azaldığından Schiphol’den daha az uçak kalkacak ve hava daha az kirlenecek.