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Husiler, Suudi milli petrol şirketi Aramco'yu vurduklarını açıkladı

Husiler, Suudi milli petrol şirketi Aramco'yu vurduklarını açıkladı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Yanbu şehrinde yer alan Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco'ya saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yemen'deki Husiler, Yanbu şehrindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya 12 insansız hava aracı ve dört füzeyle saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İHA'nın aktarmış olduğu habere göre, Husilerin sözcüsü Yahya Sarya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yanbu şehrindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco ve önemli hedefleri vurduk."

Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Sözcüsü Turki Al-Maliki, Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına daha önce gerçekleştirilen saldırıların engellendiğini bildirmişti.

 


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