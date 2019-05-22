Irak petrol ihracatı için farklı güzergahlar bakıyor

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, bölgede artan gerginlik nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapatılması halinde petrol ihracatı için alternatif güzergahlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin İran ile ABD arasında artan gerginliğin Irak'ın petrol ihracatını nasıl etkileyeceği sorusunu cevaplandırdı.

Irak'ın ham petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin Hürmüz Boğazı'ndan ihraç edildiğine dikkati çeken Abdulmehdi, "Hürmüz Boğazı'nın kapanması halinde alternatif yolların bulunması üzerinde çalışıyoruz. Irak petrolünün ihracatı için başka alternatif yolların bulunması hususunda Türkiye ve Kürdistan Bölgesi ile çalışılması önemlidir." dedi.

Ürdün ile Irak arasındaki Akabe-Basra petrol boru hattı projesi gibi farklı alternatiflerin hayata geçirilmesine de atıfta bulunan Abdulmedi, petrol ihracatı için yeni güzergahlar bulunmasının uzun yıllar aldığını ifade etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) verilerine göre Irak, toplamda aylık yaklaşık 4 milyon 630 bin varil petrol ihraç ediyor. Irak merkezi hükümeti, ülkenin güney ve orta kesimlerindeki kuyulardan çıkarılan ham petrolün büyük bir kısmını gemilerle Basra Limanı üzerinden ve Hürmüz Boğazı güzergahından dünya piyasasına ihraç ediyor.

Irak, Basra dışında Kerkük'teki kuyulardan çıkarılan günlük yaklaşık 250 bin varil petrolü boru hattı ile Türkiye üzerinden Ceyhan Limanı'na sevk ediyor.

ABD yaptırımları ve İran'ın Hürmüz Boğazı kartı

ABD-İran geriliminde dünyanın en önemli petrol ticaret hattı olan Hürmüz Boğazı sıkça gündeme geliyor.

ABD'nin daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan ülkelere 2 Mayıs'tan itibaren yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini duyurması üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kullanımı kısıtlanırsa boğazı geçişlere kapatırız. İran'ın kara sularını her türlü tehdide karşı savunacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Washington ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması halinde bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri de 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Eğer birileri Hürmüz Boğazı'nda güvenlik sorunu meydana getirirse ona karşı koyarız. Aynı şekilde eğer bizim petrolümüz bu boğazdan geçmez ise kesinlikle diğer ülkelerin petrolü de geçmeyecektir." ifadesini kullanmıştı.

(AA)