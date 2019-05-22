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  3. Huawei harekete geçti: Kendi işletim sistemimizi hazırlıyoruz

Huawei harekete geçti: Kendi işletim sistemimizi hazırlıyoruz

Huawei harekete geçti: Kendi işletim sistemimizi hazırlıyoruz

Huawei, ABD tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Google Android sisteminin kullanımının sekteye uğraması durumunda kullanılmak üzere kendi işletim sistemini geliştirdiğini açıkladı.

ABD ile Çin arasındaki Ticaret Savaşı'nın en büyük konu başlıklarından biri olan telekomünikasyon devi Huawei, ABD yaptırımları sonucunda Google'ın Android sisteminin kullanılamaması durumunda bilgisayar ve telefonlarda kullanılmak üzere kendi işletim sistemini (OS) geliştirdiğini duyurdu.
Die Welt'e konuşan Huawei Avrupa Bölgesi Başkanı Richard Yu Chengdong, ABD hükümetinin Huawei cihazlarında Android sisteminin kullanımını engellemesi üzerine kendi tescilli işletim sistemlerini geliştirdiklerini söyledi.

Yu, "Kendi işletim sistemimizi hazırlıyoruz, eğer Android'i daha fazla kullanamayacağımız anlaşılırsa B planımız hazır" ifadelerini kullandı. 

Huawei'nin işletim sistemi geliştirme projesi ise ABD tarafından ZTE ile Huawei'ye başlatılan daha önceki soruşturmalara dayanıyor. 

Çinli şirketler, 2012 yılından bu yana Android ve iOS'a alternatif oluşturabilecek sistemler üzerinde çalışıyor.

(Sputnik)

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