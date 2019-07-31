Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5485
  • 6,1773
  • 254.09
  • 102082
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hostesten olay hareket! Yolcular telefona sarıldı

Hostesten olay hareket! Yolcular telefona sarıldı

Hostesten olay hareket! Yolcular telefona sarıldı

ABD’de bir uçaktaki kabin görevlisi, uçağın içerisindeki bagaj koyulan bölmelere tırmanarak orada uzandı ve yolcularla muhabbet etti. O anlar, amatör kameralara yansıdı.

Olay, ABD’nin Philadelphia’dan Nashville’e giden bir yolcu uçağında, kalkıştan hemen önce meydana geldi. Kabin görevlilerinden biri, uçağın içerisinde tavanda bulunan ve bagajların bulunduğu bölmeye tırmanarak içerisinde yattı. Yolcularla muhabbet eden kabin görevlisi, amatör kameralarca kaydedildi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Southwest Havayolları şirketi, olaya dair yaptığı açıklamada, “Southwest Havayolları çalışanları, mizah anlayışlarını ve benzersiz kişilikleri göstermeleriyle tanınırlar. Bu olayda, uçuş görevlilerimizden biri kalkış öncesinde, müşterileriyle kısa bir eğlenceli an yaşamaya çalıştı. Tabii ki bu bizim normal prosedürümüz değil ve Southwest Havayolları ekipleri, her zaman güvenliği en yüksek öncelik olarak tutuyorlar” ifadelerini kullandı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ve İzlemek isteyen servet ödeyecek!
Metin Hara'ya çok zor Adriana Lima sorusu
Hadise'nin Reynmen dansına Ayla Çelik'ten eleştiri
Kıyafeti olay olan Banu'dan Reynmen'e flaş çağrı
Megastar Tarkan, Avrupa turnesinden servet kazanacak
<p>Almanya’nın Münih kenti merkezli endüstriyel yapıştırıcı firması DELO Industrie Klebstoffe’in üre

Dünyanın En Güçlü Yapıştırıcısı 17 Tonluk Kamyonu Havada Tuttu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye ve memura müjde paket yolda! İşte tüm detaylar

Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı!