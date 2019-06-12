Hong Kong'da zanlılarının Çin'e iadesiyle ilgili düzenleme gösteriler nedeniyle ertelendi

South China Morning Post gazetesinin haberinde, Hong Kong’da Yasama Meclisinde (LegCo) zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye ilişkin bugün yapılması planlanan görüşmenin gösteriler nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Görüşme tarihiyle ilgili açıklama yapılmadığı ifade edilen haberde, Hong Kong yönetiminin yasal düzenleme konusundaki ısrarı ve baskısının devam edeceği vurgulandı.

- BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yasal düzenlemeye karşı binlerce kişi hükümet binaları önünde toplanırken, bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ifade edildi.

Eylemcilerin dün geceden toplanmaya başladığı gösteri alanlarında, bazı yolların barikatlarla kapanması nedeniyle kamu binaları, özellikle de LegCo'ya ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, pazartesi günü yaptığı açıklamada, zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısının önemli ve gerekli olduğunu, Hong Kong'un adaleti savunmasına ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olacağını ifade etmişti.

Öte yandan, tartışmalı yasal düzenleme için Mecliste 20 Haziran'da oylama yapılması bekleniyor.

- İADE YASASI İÇİN ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİK

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldırılacağını savunurken, Hong Konglu yetkililer, bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler ise yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Öte yandan Hong Kong'da yüzlerce hukukçu, tasarıya karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirmişti.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

(AA)