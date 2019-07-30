Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6123
  • 6,256
  • 254.717
  • 103373
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hong Kong'da iki otobüs çarpıştı: 77 yaralı

Hong Kong'da iki otobüs çarpıştı: 77 yaralı

Hong Kong'da iki otobüs çarpıştı: 77 yaralı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde iki otobüsün çarpışması sonucu 77 kişi yaralandı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, çift katlı iki otobüs Hong Kong’un Tsuen Wan bölgesi yakınlarında bulunan Tai Lam Tüneli çıkışında çarpıştı.

Kazada 77 kişi yaralanırken, otobüslerin birinin sürücüsü araçta mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarının başladığı bölgeye 26 ambulans, 15 itfaiye aracı sevk edilirken, yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Altun: Seviyorsa arayacaktır
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun ile karavan tatilinde
Ezgi'yi kızdıran anne ihmali
Hadise: Kadın sanatçıların arkasındayım
Amine'ye özel koruma
<p>TM Dijital Haber Merkezi</p> <p>Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLA-AF), Şubat 2018’

Çin´den ABD´ye Büyük Gözdağı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sivaslı bıçak ustası yaptığı kurban bıçağıyla ağızları açık bıraktı!

Asfalt çalışmasının sona erdiği FSM Köprüsü havadan görüntülendi