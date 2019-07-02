Hong Kong lideri Carrie Lam, 'Göstericilerin aşırı şiddet uyguladı' dedi

Hong Kong'un özerklik koşuluyla İngiltere'den Çin'e devrinin 22. yıl dönümünde düzenlenen gösterilerde, yüzlerce protestocu zorla parlamento binasına girdi. Bazı protestocular parlamento binasının camlarını kırdı, sloganlar attı ve duvarlara graffitiler çizdi. Protestocular, bazı liderlerin portrelerini de indirdi ve İngiltere sömürgesi döneminde kullanılan Hong Kong bayrağını parlamento salonuna astı.

Polis, göstericileri biber gazı kullanarak dağıttı ve dışarı çıkardı. Polis parlamento binasının kontrolünü sağlarken, göstericiler sokaklarda güvenlik güçleriyle çatışmaya devam etti. Hong Kong lideri Carrie Lam, parlamento binasına yapılan baskından birkaç saat sonra yaptığı basın açıklamasında göstericileri "aşırı şiddet kullanmakla" suçlayıp kınadı. Yaşananların birçok insanı üzdüğünü ve şoka yol açtığını belirten Lam "Bu eylemleri ciddi şekilde kınamalıyız çünkü Hong Kong'da hiçbir şey hukukun egemenliğinden üstün değildir" dedi. Göstericilerle çatışan bazı polislerin yaralandığı bildirildi.

Bayrak merasiminin ve resmi töreninin düzenlendiği fuar ve kongre merkezi çevresinde çok sayıda polis konuşlandırılırken, göstericiler tören alanına giden yolları kapadı. Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi. Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girdi ancak Hong Kong halkının kendi yasaları ve sivil özgürlükleri bulunuyor.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesine ilişkin tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle son birkaç haftadır gösteriler düzenleniyor. Parlamentoya giren göstericiler de duvarlara bu yasa tasarına tepkilerini dile getiren sloganlar yazdı. Yapılan resmi açıklamada halihazırda yasanın rafa kaldırıldığı, artık protestocuların dağılması gerektiği belirtildi. Kimi protestocular hükümetin açıklamasının ardından dağıldı. Gösteriler 3 haftadır ülkede olay çıkmadan devam ediyordu.

ÇİN'İN KONTROLÜNÜ GÜÇLENDİRME TALEBİNE TEPKİ

Reuters haber ajansına konuşan 24 yaşındaki protestocu Chen, barışçıl gösterilerin son yıllarda "işe yaramadığını gördükleri için insanların daha aktif bir hale geldiğini" söyledi. 2014 yılındaki Şemsiye Devrimi olarak isimlendirilen öğrenci gösterileri sırasında aktif bir şekilde katılım sağlayan Nathan Law, göstericilerin temel amacının Çin'deki merkezi hükümetin söylemini değiştirmek olduğunu aktardı.

Çin'in desteklediği Hong Kong lideri Carrie Lam'e tepki gösteren binlerce kişi son 3 haftadır sokaklardaydı. Hong Kong'dakilerin yargılanmak için Çin'e gönderilmesini öngören ancak şimdilik askıya alınan yasa tasarısı, Çin'in Hong Kong üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırmak için attığı son adım olarak görülüyordu. O yüzden göstericiler Lam'in istifa etmesini talep ediyordu.

ÇİN'DEN İNGİLTERE'YE TEPKİ

Diğer yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Hong Kong ile ilgili ifadelerine Çin'den tepki geldi. Jeremy Hunt, Pazar günü yaptığı açıklamalarda, Hong Kong'un Çin'e devredilmesinin ardından Hong Kong'un nasıl yönetileceğine dair Çin ile ortak imzaladıkları deklarasyonun halen geçerli olduğunu söyledi. Hunt, son gösterilerin bu deklarasyonun önemini ortaya çıkardığını ve İngiltere olarak halen arkasında olduklarını belirtti.

Pazartesi günü de Hunt, Hong Kong'daki insanların özgürlük taleplerine destek verdiklerini ancak göstericilerin barışçıl kalmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, İngiltere'nin "artık hiçbir şekilde Hong Kong'dan sorumlu olmadığını ve Hong Kong'un Çin'in içişleri olduğunu" dile getirdi.

(BBC)